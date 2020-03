Man die kind in water Almelo gooide wilde 'zijn haven beschermen'

De verwarde man die op 24 november vorig jaar een 7-jarig jongetje in Almelo in het water gooide wilde 'zijn haven beschermen'. De 37-jarige Almeloër verkeerde in een psychose en dacht dat het jongetje ouder was en een zwemdiploma zou hebben.

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een voorbereidende zitting voor de rechtbank in Almelo. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag op het jongetje.

vechtend in het water

Nadat haar zoon onverwachts in het koude water werd gegooid sprong de moeder van de jongen er meteen achteraan. De vader van de jongen en de verwarde verdachte kwamen al vechtend in het water terecht. Alle vier werden door toegesnelde omstanders uit het water gehaald en de 37-jarige werd aangehouden.



Op het moment dat de man het jongetje in het water gooide stond hij onder toezicht van de geestelijke gezondheidszorg. De man kwam net terug van een vakantie in Turkije en zijn familie denkt dat hij door dat bezoek mogelijk ontregeld raakte. De man zou voor zijn reis naar Turkije al zo'n zes jaar niet meer psychotisch zijn geweest.

Geen kans op overlijden

Volgens de advocaat was het allemaal niet zo erg wat er gebeurde op 24 november vorig jaar. Hij hield de rechtbank voor dat het water op het Marktplein niet meer dan 1 meter 20 diep is. "De jongen was 1 meter 32 en kon er dus staan. Ook waren zijn ouders erbij. Er was geen kans op overlijden."



De advocaat vroeg de rechters in Almelo om de man vrij te laten. Er zou voldoende opvang en begeleiding zijn waardoor de man geen gevaar meer zou vormen.

Hoofd gestoten

Daar was de officier van justitie het niet mee eens. "Er zijn zeker een hoop jongens van zeven die een zwemdiploma hebben, maar we lezen vaak genoeg dat kinderen van die leeftijd verdrinken. Als je iemand onverhoeds in het water gooit, erg koud water van 5,5 graden en diegene gaat kopje onder, dan weet je niet wat er kan gebeuren. Zo'n kind kan onder water wel zijn hoofd gestoten hebben."



Na een kort beraad wees de rechtbank het verzoek van de advocaat af. "Er is misschien wel het een en ander geregeld voor meneer, maar dat was er ook al van tevoren. En dat heeft niet kunnen voorkomen dat het mis liep."



De rechtszaak gaat op 18 mei om half twee verder.