Expeditie Oost: Vechtdalboeren voeren actie in plaatselijke supermarkt

"Een ludieke stickeractie met het motto 'Het Vechtdal boert bewust', dat is waar we bewust voor gekozen hebben", aldus pluimveehouder Egbert van der Veen uit Oud Bergentheim.

In contact met de consument

Van der Veen is één van de boeren die vandaag actie voert. Het is een rustige actie deze keer en ook dat is bewuste keuze. "Na de actie van één oktober vorig jaar zijn we direct na gaan denken over een vervolg. We hebben voor deze stickeractie gekozen, omdat we in contact willen blijven of komen met de consument."

Vechtdalboeren voeren actie (Foto: Esther Rikken)

Bewust gekocht

"Wij gaan niet over wat de consument koopt, maar dat de aankoop bewust is, of in ieder geval over nagedacht is, dat willen we onder de aandacht brengen", aldus de enthousiaste van der Veen.

Sfeertje hoor!

Team Expeditie Oost treft een gemoedelijke sfeer aan in de plaatselijke supermarkt in Bergentheim. De boeren en de consument maken een relaxte indruk. Het lijkt erop dat de actie geslaagd is, want een groot aantal aankopen wordt bestickerd. Met andere woorden, er wordt bewust boodschappen gedaan.

Een boodschappenwagen vol stickers (Foto: Esther Rikken)