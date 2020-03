Wormuth kijkt nog steeds naar beneden: "Europese play-offs geen topic"

Cyriel Dessers over Nigeria en RKC

Heracles Almelo neemt het zondag voor de derde keer dit seizoen op tegen RKC Waalwijk. Bij de thuisploeg is Tim Breukers weer aangesloten nadat hij ADO-uit aan zich voorbij moest laten gaan door ziekte.

"Wij hebben niet de beste ervaringen met RKC", aldus trainer Frank Wormuth. Heracles won in het bekertoernooi na een moeizame wedstrijd met 4-3, maar een paar dagen later boekte RKC op eigen veld volkomen verdiend de eerste overwinning van het seizoen. "Maar zij staan wel laatste op de ranglijst. We hebben een grote kans om te winnen."



Altijd naar beneden

Bij winst kan Heracles Almelo de druk opvoeren in de strijd om plaats acht, maar trainer Wormuth kijkt ondanks de riante voorsprong van acht punten op PEC Zwolle en Fortuna Sittard nog steeds achteruit: "Ik kijk altijd naar beneden en niet naar boven. We kunnen op dit moment niet spreken over de play offs om Europees voetbal. Daarvoor ontbreekt er bij ons nog teveel aan."

Wie dan wel?

Bijvoorbeeld het scorend vermogen. In 2020 wist naast Cyriel Dessers alleen Maximilian Rossmann nog te scoren. "Daardoor komt er meer druk op de spits. Want als hij niet scoort, wie dan wel? Daar ligt voor ons een grote uitdaging. Ik hoop dat we andere jongens vinden die kunnen scoren."



Heracles Almelo-RKC Waalwijk begint zondag om 14.30 uur en is te volgen op Radio Oost en onze onlinekanalen.