WOII in foto's: de verzetsgroep Stegeren in battledress

De verzetsgroep Salland verplaatste, na een eerste dropping aan de Loomsweg in Hoge Hexel op 13 september 1944, door verraad noodgedwongen haar standplaats naar het Stegerenseveld nabij buurtschap Stegeren. Daar zouden, tot de bevrijding van Vroomshoop op 5 april 1945, in totaal veertien geslaagde droppings plaatsvinden.

Daarbij werden wapens, munitie, proviand, zendmateriaal en ook acht geheime agenten gedropt. Bovendien werden vanaf Stegeren de nodige sabotage-activiteiten verricht.

Bijna ontdekt

Kapitein Evert Lancker uit Hoge Hexel gaf leiding aan deze verzetsgroep en werkte samen met verzetsmensen uit Vroomshoop, Den Ham, Daarle, Beerzerveld en Mariënberg. De 30-jarige Vroomshoper Jan Nieboer was commandant.

Het droppingsveld was gelegen onder de rook van kamp Erica in Ommen, maar is nooit ontdekt. Toch dreigde het faliekant mis te gaan toen de verzetsgroep zich bij het onderduikershol in het Stegerenseveld liet vereeuwigen, compleet in gevechtstenue.



Het bewuste filmrolletje leek veilig te zijn bij de vaderlandslievende fotograaf Kolkman in Wierden, maar een onverwachte Duitse huiszoeking veranderde alles. Verzetsman Andries Lohuizen werd in het huis van bewaring in Almelo geconfronteerd met een bikkelhard verhoor, maar gaf niet toe. Daardoor is deze, toch wat onbezonnen daad, zonder gevolgen gebleven.

De verzetsgroep Stegeren in battledress (Foto: Foto: Onbekend / 4/5 mei comité Vroomshoop)

