Celstraf voor man die na schietpartij strandde op de A1 omdat benzine op was

De Apeldoorner werd vlak na het incident op de A1 aangehouden in een stilstaande auto. Hij kon niet verder omdat de benzinetank leeg was. Het vuurwapen werd in de berm naast de auto gevonden.



Wraak was het motief voor de beschieting. De Apeldoorner was uit geweest met een Hengelose bij een discotheek in Duitsland. Daar was hij in elkaar geslagen door de vriend van de vrouw. Vanuit Duitsland reed hij naar huis, haalde een vuurwapen en ging naar de flat in Hengelo die hij onder vuur nam.



In 2008 werd de Apeldoorner ook al eens veroordeeld voor een schietpartij. Toen zat hij uiteindelijk jaren achter de tralies. De straf die de man dit keer krijgt, is lager dan de eis. Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog 2,5 jaar cel.

