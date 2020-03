Trainer Gonzalo Garcia ziet geen reden om iets te veranderen bij FC Twente

Gonzalo Garcia over dodelijkheid in de strafschopgebieden

"We moeten veel beter geconcentreerd zijn in de strafschopgebieden", begint de trainer. "In de basis is het spel niet slecht", vindt hij. "Ook tegen Heerenveen hadden we nog een resultaat kunnen halen, ondanks de 3-0 achterstand."

Play-offs

FC Twente staat slechts twee punten boven de zestiende positie op de ranglijst. De club die op die plek eindigt, is veroordeeld tot het spelen van wedstrijden in de play-offs.



De Oosttribune

De wedstrijd in Arnhem is te volgen via De Oosttribune. Vanaf 19.45 uur doet Tijmen van Wissing verslag van de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente.