Met de Vrijheid-express in het voetspoor van de bevrijders

De Vrijheidstour is een samenwerking tussen RTV Oost en het Historisch Centrum Overijssel (HCO). De omroep doet verslag van lokale activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid. Hoe Overijssel precies in 17 dagen werd bevrijd en hoe de inwoners de oorlogsjaren beleefden, dat hoor en zie je elke dag in een bijzondere verhalenserie op radio, tv, website en social media. Het HCO geeft invulling aan het programma in de bus. Historici vertellen over de oorlog in jouw omgeving en interviewen getuigen over de impact ervan op hun leven. Ook kun je authentieke filmbeelden van de bevrijding van Overijssel bekijken. Dagelijks bezoeken enkele schoolklassen de Vrijheid-express om in gesprek te gaan over de betekenis van vrijheid.

RTV Oost maakt de hele dag radio vanuit de Vrijheid-express. Via de camera’s in de bus is de route ook op tv en online goed te volgen. Tussen de middag parkeert de Vrijheid-express op de hoofdlocatie van die dag en vertellen gasten op radio bijzondere verhalen over de oorlog en bevrijding. RTV Oost sluit elke dag af met het tv-programma Thuis in Overijssel op locatie. Ook hier zijn de bijzondere verhalen terug te zien, net als een samenvatting van de gebeurtenissen van die dag. Aan tafel zitten gasten die terugblikken op alles wat er is gebeurd. Publiek is van harte welkom bij deze uitzending, de toegang is gratis. De dag wordt ’s avonds afgesloten met een vrolijk feestprogramma waar de euforie, opluchting en blijdschap van net na de oorlog centraal staat. Er zijn optredens van lokale talenten die zijn geselecteerd door de grote Overijsselse poppodia en The Bluebettes geven een Concert for Freedom.

Wil je weten wat er in Overijssel en in jouw buurt allemaal te beleven is? Je vindt een overzicht van alle activiteiten op www.overijsselviertvrijheid.nl.