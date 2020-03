Historische dieseltrein Blauwe Engel van sloop gered: "Deze kans konden we niet laten lopen"

Gisteren kwam de trein aan het begin van de avond met een speciaal konvooi over de weg vanuit Haarlem aan in Hengelo. Het treinstel komt straks aan het einde van de fietsspoorbaan in Twekkelo te staan en gaat dienst doen als soort wachtlokaal.

Vol spanning kijkt initiatiefnemer Jurriaan Knol naar zijn 'blauwe engel' als die met grote kettingen wordt opgetakeld en op het spoor wordt gezet. De groep gaat in een maand tijd de trein opknappen. "Het is een hele operatie, maar een kans die we als Hengeloos spoorfietsbedrijf echt niet konden laten lopen."

Fenomeen

Voor treinliefhebbers is de Blauwe Engel een fenomeen. De trein kwam in 1954 als een 'reddende engel' uit de fabriek rollen om de stoomtrein op de lokale spoorwegen te vervangen. De weinig rendabele spoorlijnen in de dunbevolkte delen van het land waren te duur om te elektrificeren en dus bood de dieseltrein uitkomst.

Door de bijzondere blauwe kleur en de gevleugelde versiering op de kop kreeg de serie dieseltreinen al snel de bijnaam 'Blauwe Engel'.

De historisch dieseltrein is groen van de aanslag (Foto: News United / Jack Huygens)

Treinstel reed in Twente

Het treinstel dat naar Hengelo is gehaald, is één van de laatste treinstellen van dit type die ook in Twente heeft gereden. Tot 2001 reed de trein op traject Almelo-Mariënberg, maar een motorbrand maakte daar een einde aan.

In 2003 werd de Blauwe Engel 180 naar Haarlem vervoerd, daar zou hij worden opgeknapt. Vandalen vernielde de trein dusdanig dat er nooit meer aan de opknapbeurt is begonnen.

Trein komt thuis

De trein zou naar een sloopbedrijf gaan, totdat Jurriaan Knol van het Hengeloos spoorfietsbedrijf er lucht van kreeg. "Ik hoorde er pas eind januari van en eigenlijk is alles heel snel gegaan."

De vrijwilligers hebben een maand de tijd om de trein op te knappen, dan wordt hij vervoerd naar zijn uiteindelijk bestemming in Twekkelo. De trein wordt schoongespoten, er komen nieuwe ramen in en het vervoersmiddel zal een complete verfbeurt krijgen. "We willen de trein weer zijn oude originele blauwe kleur geven waar iedereen hem van kent", aldus Knol.

Voor een complete renovatie is een maand echter veel te kort. Misschien dat er later een compleet renovatieplan wordt gemaakt, zodat de trein weer echt kan gaan rijden.