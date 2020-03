Bronzen zwijntje uit Heeten is de Vondst van Overijssel

Het bronzen beeldje van een everzwijn is tijdens archeologisch onderzoek in 2002 gevonden. En is volgens provinciaal archeoloog Suzanne Wentink afkomstig uit de Romeinse tijd waar het mogelijk vastgezeten heeft op een helm. "Vergelijkbare vondsten in Nederland zijn schaars, in totaal zijn er maar dertien van dit soort beeldjes gevonden".

Tekst gaat verder onder video.

Het zwijntje van nog geen vijf centimeter staat momenteel tentoongesteld in de vitrine van het provinciehuis in Zwolle, maar als het aan wethouder Jacques van Loevezijn van Raalte ligt komt daar in de toekomst verandering in. "We zijn daar al mee bezig want het is goed om datgene wat we hebben nog meer te laten zien." In het project Oer IJzer en Vuur wordt hard gewerkt om het Germaanse verleden van Heeten meer naar buiten te brengen.

Boek

De verkiezing rondom de vondst van Overijssel is gehouden om mensen meer te laten zien over welke archeologische schatten er allemaal in gevonden zijn. In het boek met de naam, De vondst van Overijssel, is alles te lezen over 75 geselecteerde schatten waaronder het zwijntje, maar ook een zwaard uit de late Middeleeuwen gevonden in Zwolle en een medaillon uit Oldenzaal.