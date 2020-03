WOII in foto's: Dachau-gevangenen terug in Nederland

De Enschede fotograaf Henk Brusse maakte kort na de bevrijding deze bijzondere foto. We zien een groep Nederlandse ex-gevangenen van het concentratiekamp Dachau, die door de Amerikanen zijn gerepatrieerd met een speciae bus.

Op de bus staat de tekst 'From Dachau Conc. Camp. Thank you Yanks!' De foto is op 25 mei 1945 genomen, waarschijnlijk bij hun aankomst in Enschede of bij de grensovergang Glanerbrug.

Dachau-gevangenen terug in Nederland (Foto: Foto: Henk Brusse)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.