Topman Apollo Vredestein: arbeidskosten in Enschede te hoog

Volgens topman Benoit Rivallant van Apollo Vredestein Europa wordt op 70 procent van de banden in de Enschedese fabriek verlies geleden. Enschede is volgens hem niet 'concurrerend' vanwege de hoge arbeidskosten voor het maken van een band.

Bij de bandenfabriek verliezen 750 medewerkers hun baan, zo bleek gisteren. De fabriek in Enschede gaat alleen nog banden produceren die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden. Voor de top van Apollo is het duidelijk: 'Enschede' is te duur geworden. Volgens Rivallant, President Apollo Vredestein Europa, wordt 70 procent van de banden in Enschede met verlies gemaakt.

De fabriek, die vorig jaar nog een bescheiden winstje (voor belasting) maakte van 1,9 miljoen euro op een omzet van 505 miljoen euro, moet volgens Rivallant 'specialiseren' op de banden waarop wel winst wordt gemaakt: de agrarische banden en de 'specials', de banden voor dure - vaak Duitse - auto's. Zo doorgaan was geen optie voor de top van moederbedrijf Apollo.

Hongarije draait door

De Europese Commissie ging op 8 september 2014 akkoord met de 95,7 miljoen euro staatssteun die Hongarije verstrekte aan Apollo voor de bouw van de nieuwe bandenfabriek. Volgens de Commissie 'goed voor de regionale ontwikkeling' zoals werkgelegenheid, en zonder veel marktverstoring. En terwijl de afgelopen periode al een aantal 'lijnen' in Enschede is stopgezet (van 18.000 banden per dag een paar jaar geleden, naar nu 11.500 per dag) draait de 'zusterfabriek' in Hongarije steeds harder sinds de oplevering eind 2017.

Volgens Europarlementariër voor de PvdA - en voormalig FNV voorzitter - Agnes Jongerius heeft de Commissie niet opgelet, want zo zegt ze: "Er is geen enkele voorwaarde gesteld voor wat dat betekent voor de werkgelegenheid elders. En zo heeft Hongarije de staatssteun gebruikt om werkgelegenheid weg te halen bij ons". Ook het CDA van Annie Schreijer-Pierik wil weten welke afweging is gemaakt.

Topman: 'Nederland te duur'

Jongerius ziet in de bouw en ontwikkeling van de fabriek in Hongarije een sluwe opzet van Apollo om de kosten te drukken. Want arbeid in Hongarije is natuurlijk een stuk goedkoper. Iets dat Rivallant overigens beaamt, volgens hem zijn de arbeidskosten in Enschede echt te groot. Bij de 'verlieslatende banden' is 50 procent van de kosten arbeidsloon, veel teveel volgens Rivallant.

Maar van een opzet is volgens de president geen sprake. De marktomstandigheden waren op het moment dat het besluit in 2013 werd genomen volgens hem volstrekt anders. Rivallant: "Op dat moment was het volstrekt logisch, gezien de markt, om er een fabriek bij te bouwen. We hadden toen geen enkel plan om Enschede af te bouwen".

Overigens laat Rivallant weten dat moederbedrijf Apollo, dat Vredestein in 2009 overnam, nooit een cent dividend heeft gezien vanuit Enschede. Volgens hem zijn alle winsten geherinvesteerd, in totaal een bedrag van 192 miljoen euro over de afgelopen tien jaar. Financieel gezien zou Apollo nauwelijks wijzer zijn geworden door de aankoop van Vredestein.

Ondernemingsraad aan zet

Jongerius wil dat Apollo Vredestein zich 'verantwoord' voor wat er nu gebeurt. Daarnaast wil ze dat de Europese Commissie de 'staatssteuntoets' aanpast, zodat ook gevolgen als het 'verhuizen' van werkgelegenheid wordt meegenomen in de afweging.

Volgens haar heeft de ondernemingsraad nog een belangrijke taak met het beantwoorden van de adviesaanvraag. Want, zo zegt Jongerius: "hier banen verloren laten gaan op kosten van de Hongaarse belastingbetaler is een rare situatie".