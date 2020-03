Politici vrezen dat veilige fietsverbinding bij Knooppunt Raalte vervalt door hoge kosten plan

Provincie, Rijk en gemeente hebben samen ongeveer 50 miljoen euro bij elkaar gelegd voor de aanpak van de onveilige kruising, maar eerder deze week bleek dat het kostenplaatje van het plan eerder richting de 64 miljoen euro gaat.

'Dat moet niet kunnen'

In 2018 spraken de drie overheden samen af dat, als er een geldtekort voor het project ontstond, de fietslus in een andere vorm aangelegd zou kunnen worden. In het slechtste geval zou de lus zelfs verdwijnen. Daar willen verschillende politici een stokje voor steken.

"De fietslus eruit impliceert dat er een verkeersonveilige situatie ontstaat voor met name fietsers", stelt 50Plus-Statenlid Fred Kerkhof. "Dat moet niet kunnen."



'We weten nu al dat het duurder wordt'

Kerkhof wil komende woensdag tijdens de vergadering van de Statencommissie het onderwerp ter sprake brengen. Ook in de gemeenteraad van Raalte roert de politiek zich.

"Er werd ons altijd voorgesteld dat de lus er toch wel zou komen", vertelt gemeenteraadslid Egbert den Daas van Lokaal Alternatief. "Dat er wellicht meevallertjes zouden zijn. Ik ben erg teleurgesteld. We weten nu al dat het duurder wordt dan het budget."



'Er moet een veilige oplossing komen'

Voor VVD-raadslid Alexander Kreule is het laten vervallen van de fietslus geen optie. "Ik ben geen verkeerskundige, maar het gaat om het punt dat je vanuit Heino veilig in Raalte kunt komen. Zeker voor alle scholieren. Punt is gewoon dat er een veilige oplossing moet komen."

Beide raadsleden kondigen moties aan in de gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdag. Den Daas gaat de wethouder herinneren aan een motie die hij in 2018 indiende over de verplichte aanleg van de fietslus, Kreule wil dat de verantwoordelijk wethouder bij bezuinigingen in het project eerst met de gemeenteraad in gesprek gaat.