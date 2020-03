Ajax verliest, corona in Nederland, kelderende aandelen en vluchtelingendrama bij Griekse grens

Scholen praten met leerlingen over het coronavirus. En de leerlingen maken elkaar daarover van alles wijs. Dat hoorde verslaggever Mark Bakker vrijdagmiddag in de Zwolse binnenstad, toen hij het nieuws van de afgelopen week besprak met de mensen op straat.

Een leerling aan de opleiding Sport en Bewegen van Landstede zegt dat bijna de hele school praat over een leerling van het Deltion College, die met het coronavirus thuis zou zitten. Deze leerling zou met ziekteverschijnselen naar huis zijn gestuurd.

Is dit nepnieuws? Een roddel? Een gerucht dat zo maar uit de lucht kwam vallen? Dat doet er niet toe. Het gaat over het coronavirus en over een leerling van die andere school. En dus was het onder de leerlingen van Landstede een veelbesproken onderwerp.

Goedkope aandelen

Een jonge verkoper van een goede-doelen-actie, die in de Diezerstraat het winkelend publiek aanspreekt, vertelt graag over zijn aandelen. Voordat hij voor de camera daarover vertelt doet hij eerst zijn jas uit, daarop is te zien voor wie hij werkt. De kijker van RTV Oost hoeft dat niet te zien. Zo hou je werk en privé gescheiden. Hij vertelt over de beurzen die de afgelopen week flinke verliezen hebben geleden.

Maar bezorgd is hij allerminst. Sterker nog, het stemt hem juist tot vreugde. Want nu is het moment om aandelen te kopen. De koersen zijn bijzonder laag als gevolg van de coronacrisis. En ook deze crisis waait wel weer over, verwacht hij. De aandelen worden daarna vast flink meer waard en daar kun je goed aan verdienen.

Luchtvaart

Hij heeft voor een prikkie aandelen gekocht van een luchtvaartmaatschappij. Als de coronacrisis voorbij is gaan mensen vast weer vliegreizen boeken en gaan de aandelenkoersen flink omhoog. Maar waarom is hij dan een straatverkoper? Ook dat verdient aardig, zegt hij. Maar het gaat vooral om verkoopervaring op te doen.

Verslaggever Mark Bakker maakt dan een vergelijking met zijn werk in de Diezerstraat en dat van de goede-doelen-verkoper. Allebei spreken ze in hetzelfde gebied mensen aan. Bij de één gaat het om een reactie voor de camera, bij de ander draait het om een handtekening voor een lidmaatschap. In een half uur tijd heeft de RTV Oost-verslaggever al vijf reacties opgenomen. En dat terwijl de jonge verkoper er al ruim een uur loopt en nog geen nieuwe leden voor zijn actie heeft geworven. Hij blijft optimistisch, trekt zijn jas weer aan en gaat door met zijn werk.

Vluchtelingen

Twee dames de aan het winkelen zijn vertellen over het lot van duizenden vluchtelingen in het stukje niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Ze zijn door de Turkse president Erdogan daar naartoe gestuurd. Deze vluchtelingen willen weg uit Turkije en zoeken een veilig onderkomen en een goede toekomst in Europa.

We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan hoe Australië omgaat met vluchtelingen, zegt een van de dames. Wie daar asiel aanvraagt krijgt de mogelijkheid om een vak te leren. Na vier of vijf jaar moet je dan wel weer terug naar het land van herkomst om met de opgedane kennis daar weer een toekomst op te bouwen.

Ajax

Het was een slechte week voor Ajax en voor de fans van de Amsterdamse voetbalclub. FC Utrecht verslaat Ajax en plaatst zich daarmee voor de finale van de KNVB-beker. Ajax-fans zijn er ook in Zwolle. Een van hen zegt voor de camera van RTV Oost dat 'ie daar flink van baalt. Het is gewoon heel erg. Een jongen die bij hem staat lacht erom. Misschien omdat hij een PEC-fan is? Nee hoor, zijn club is juist PSV!