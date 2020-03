Twente Board strijdlustig na massaontslag Apollo Vredestein: "Medewerkers staan er niet alleen voor"

De medewerkers van Apollo Vredestein staan er niet alleen voor. Dat is de duidelijke boodschap van Twente Board, het orgaan dat zich inzet voor het bedrijfsleven in Twente. Het doel is om het banenverlies zo goed mogelijk op te vangen.

Bij de Enschedese bandenfabriek verliezen 750 medewerkers hun baan, zo bleek gisteren. De fabriek in Enschede gaat alleen nog banden produceren die in een hogere prijsklasse vallen, zoals winterbanden.

"Als eerste leef ik mee met de medewerkers van Apollo Vredestein en hun gezinnen", zegt Wim Boomkamp, voorzitter van Twente Board. "Zij gaan een onzeker jaar tegemoet en zo als het er nu naar uit ziet, zullen er volgend jaar zware klappen vallen onder het personeel."

Boomkamp weet dat het massaontslag een grote impact heeft op de direct betrokkenen, maar ook op de samenleving. "Deze hardwerkende medewerkers van Apollo Vredestein, inwoners van Twente, verdienen dat we ze in de volle breedte steunen."

Veerkrachtige regio

Twente Board zet zich in voor een sterke regio waar het goed wonen en werken is. Het orgaan wil graag meewerken om het verlies van de banen van de medewerkers van Apollo Vredestein op te vangen. "Twente is een veerkrachtige regio met een aanpakmentaliteit waar het economisch voor de wind gaat. Juist veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Daar ligt een kans die we willen onderzoeken."

Het vertrek van Siemens uit Hengelo, waarbij in 2018 tientallen banen sneuvelden, is voor Twente Board een recent voorbeeld van hoe te handelen. "Door goed samen te werken en een gezamenlijke stem te laten horen in Den Haag is daar uiteindelijk een goede oplossing gekomen. Op deze samenwerking zetten we nu weer in. We weten hoe het moet."