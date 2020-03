Stegeman opgelucht: ''Kijkend naar de tweede helft ben ik wel blij met een punt''

De opluchting was groot bij John Stegeman toen Lennart Thy PEC Zwolle vanaf elf meter in de slotminuten alsnog naar een punt schoot tegen Fortuna Sittard. Door de rake strafschop van de Duitse spits eindigde de degradatiekraker in 1-1.

"Kijkend naar de tweede helft ben ik wel blij met een punt. Als ik kijk naar de eerste helft vind ik dat we onszelf tekort hebben gedaan. Als we voor waren gekomen hadden we deze wedstrijd gewonnen, daar ben ik van overtuigd. Dan hadden we nog meer ruimte gekregen en was het publiek nog negatiever geworden. Dat is wat je wil als ploeg, maar dat hebben we nagelaten. Als je dan in de dying seconds nog een penalty krijgt moet je tevreden zijn", zegt Stegeman na afloop.

Nadenken en overleggen

Fortuna had in het eerste bedrijf niets in te brengen, maar kwam twintig minuten voor het einde wel op 1-0. "Wat er dan door mijn kop heen spookt? Hoe we het in godsnaam voor elkaar krijgen om hier misschien wel te verliezen, omdat ik heel content was over de eerste helft. Het begin van de tweede helft was nog wel redelijk. Dan ga je nadenken en overleggen om toch nog grip te krijgen. We besloten één op één te spelen om toch nog wat te forceren en dat is uiteindelijk gelukt", vervolgt de oefenmeester.

Op scherp

PEC blijft door het behaalde puntje net boven 'de streep' staan. "Ik ben blij dat we hier een punt hebben gehaald. We hebben niet verloren, zo simpel is het ook. Ik wil het heel graag vanuit de positieve kant bekijken", aldus Stegeman, die zijn derde gele kaart van het seizoen kreeg en op scherp staat. "Ik vind het zo'n flauwekul actie van de scheidsrechter. Ik ben net even bij de scheids geweest en hij vertelde me dat de vierde man aan het klikken was geweest. Daardoor kreeg ik een gele kaart. Ook de trainer staat op scherp voor de eindfase van de competitie."