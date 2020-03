Snelweg A1 bij Deventer de hele dag afgesloten voor ontmanteling V1-bom

Omdat de bom op korte afstand van de snelweg ligt en nog ongeveer 935 kilo springstof bevat, wordt een gebied van 1400 meter rondom de bom afgezet. In totaal worden 427 woningen ontruimd, voornamelijk in het dorp Wilp.

Noodverordening

Ook ligt het scheepvaartverkeer op de IJssel de hele dag stil en mag er tot een hoogte van 1600 meter niet gevlogen worden boven het gebied. Er geldt vandaag een noodverordening. Dat betekent dat de politie iedereen die niet vrijwillig het gebied verlaat, daartoe kan verplichten.

Tekst gaat verder onder de foto

Een gebied van 1400 meter rond de bom wordt ontruimd (Foto: RTV Oost)

Verkeer vanuit Hengelo richting Zwolle/Apeldoorn wordt omgeleid via de A35/N35 en de A50/A28. Verkeer vanuit Hengelo richting Arnhem wordt via de A35/N18/A18/A12 en de A50 omgeleid.

Bom vanuit Overijssel gelanceerd

Een V1 is een vliegende bom die veelvuldig door de Duitsers werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bom in Deventer is gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de verbreding van de A1. De V1 die in Deventer is gevonden, is volgens stafofficier Hans van der Zwet van de EOD vanuit Overijssel gelanceerd. Vermoedelijk ergens in de buurt van Hellendoorn. Het doel van de bom was de haven van Antwerpen.

Van alle V1's die in de buurt van Deventer zijn gelanceerd kwam maar een klein deel in Antwerpen terecht. "Er zijn 3500 V1's vanuit de omgeving van Deventer gelanceerd, daarvan hebben er 211 de haven van Antwerpen bereikt", vertelde Van der Zwet eerder bij RTV Oost.

Ontmanteling

Om de bom weg te halen moet de EOD vandaag eerst de ontstekers zien los te krijgen. Dan wordt de gevechtslading, die ruim 900 kilo, in kleine stukken gesneden met een watersnij-apparaat. De lading in één keer laten ontploffen is volgens de EOD geen optie. De grondschok zou het talud van de A1 ernstig verzwakken.