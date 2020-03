Hoofdklasse: Heerlijke middag Staphorst, Genemuiden onderuit, simpele zege Berkum en belangrijke punten DETO

Staphorst doet goede zaken in topper

Het was een topmiddag voor Staphorst. De koploper won van nummer twee Eemdijk en zag nummer drie ACV gelijkspelen. De thuisploeg had een droomstart, want al na twee minuten zette Johnny de Vries Staphorst op voorsprong. Kort voor rust was Martijn Brakke dicht bij de tweede, maar zag doelman Jeroen de Harder redding brengen. Even later was het wel raak voor Brakke. Hij tikte de 2-0 ruststand op het bord.

Een kwartier voor het einde was het definitief beslist. Brakke maakte zijn tweede van de middag. Dat bleek ook de eindstand en dus werd het een fantastische middag voor Staphorst, dat nu vijf punten los staat in de stand van de hoofdklasse B.

Genemuiden met negen man onderuit

SC Genemuiden ging in een duel met alles erop en eraan in eigen huis onderuit tegen HZVV. De eerste goede kans was voor HZVV, maar de eerste treffer voor Genemuiden. Omar Kavak schoot vanaf de stip zijn zestiende van het seizoen binnen. Kort voor rust ging het ineens mis voor de thuisploeg. Eerst maakte Alex Zomer gelijk en kort daarna kreeg Rens van Benthem zijn tweede gele kaart en moest inrukken.

Na rust zette die lijn zich voort. Lorenzo Valente schoot de 1-2 binnen. Na een uur werd de marge zelfs twee. Romano Djababoe zorgde voor de 1-3. Kay Velda maakte in blessuretijd vanaf de stip nog de 2-3 en Bart-Jan Brouwer moest ook nog vertrekken met een rode kaart. Kavak kreeg met twee man minder nog een kans op de gelijkmaker, maar faalde en dus gingen de punten mee naar Hoogeveen.

Makkelijke middag Berkum

Berkum had een simpele middag tegen hekkensluiter Buitenpost. Na een kwart wedstrijd kwamen de gastheren op voorsprong. Michel van Aggele, die kort daarvoor nog een goede kans miste, schoot de 1-0 op het scorebord. Kort voor rust werd de score verdubbeld. Chris van der Meulen schoot zijn achtste van het seizoen binnen.

Kort na rust maakte hij ook zijn negende en besliste daarmee het duel al in de 49e minuut. Een kwartier later tekende Jonathan de vierde van de middag aan voor de Zwolse ploeg. In de laatste minuut zorgde Jasper van der Stouw met zijn derde van het seizoen voor de 5-0 eindstand.

Belangrijke zege voor DETO

DETO boekte in de strijd tegen degradatie een belangrijke overwinning op NSC Nijkerk. De eerste grote kans was voor NSC, maar het was de thuisploeg die na ruim een half uur op voorsprong kwam. Maarten Jansen scoorde voor het vierde duel op rij en met zijn achtste in totaal maakte hij de 1-0. Dat was ook de ruststand.

NSC Nijkerk ging na de pauze op zoek naar de gelijkmaker en was enkele keren dichtbij. DETO wist de voorsprong echter over de streep te trekken en pakte daarmee drie zeer belangrijke punten. Het heeft er nu 18 en komt daarmee dichter bij Flevo Boys en SDC Putten.