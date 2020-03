HHC Hardenberg loopt wederom averij op in titelstrijd

HHC Hardenberg heeft in de Tweede Divisie slechts een punt overgehouden aan het duel met middenmoter Noordwijk. Op De Boshoek speelde de ploeg met 2-2 gelijk en daardoor is de achterstand op koploper Katwijk na vandaag drie punten.

Het duurde niet lang voordat HHC Hardenberg in de achtervolging moest, want al na ruim drie minuten kwamen de gasten uit Zuid-Holland op voorsprong. Wendt bracht de 0-1 op zijn naam door via de binnenkant van de paal raak te schieten. HHC wist ondanks die achterstand snel de rug te rechten, want via een benutte strafschop van Van der Leij kwamen de gasten langszij, 1-1.

Toch was het Noordwijk dat vlak voor rust weer een voorsprong nam. Dankzij een doelpunt van Van Staveren was het halverwege 1-2. Na rust bracht HHC-trainer Karsten met Etten en De Bondt vers bloed in het elftal, maar dit leidde aanvankelijk niet tot kansen. Een klein kwartier voor tijd kwam de thuisploeg toch weer uit het niets naast Noordwijk via wederom Van der Leij, die zijn dertiende van het seizoen aantekende. Uiteindelijk bleef het bij 2-2 op De Boshoek.