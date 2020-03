Acht nieuwe besmettingen coronavirus in Twente: in Dinkelland, Borne, Nijverdal en Almelo

Nieuwe patiënten met coronavirus in Twente (Foto: Getty Images)

Sander Schelberg namens de veiligheidsregio over de nieuwe besmettingen in Twente

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Overijssel is gestegen. Volgens het RIVM zijn er acht nieuwe besmettingen naast de al bekende besmetting in Borne. De nieuwe besmettingen zijn in Hellendoorn, Dinkelland, Borne en Almelo. In Overijssel zijn nu negen besmettingen. Het totale aantal besmettingen in Nederland is nu 188.

In het gezin van de al besmette vrouw in Borne is nu ook bij haar echtgenoot, bij haar schoonmoeder en bij haar dochter het coronavirus gevonden. De familieleden hebben milde tot normale griepklachten, zegt een woordvoerder van de gemeente Borne.

Almelo

In Almelo blijkt ook een 58-jarige man besmet die contact heeft gehad met het Bornse gezin. Burgemeester Gerritsen van Almelo: “ik heb hem zojuist gesproken, hij is inmiddels aan de betere hand en neemt de zaak nuchter op. Hij begrijpt de maatregelen die genomen zijn.”

Ootmarsum

Ook een echtpaar in Ootmarsum is besmet. Burgemeester John Joosten van Dinkelland heeft telefonisch contact gehad met het echtpaar: “het gaat naar omstandigheden goed met de man en de vrouw. Het is erg vervelend wat zij meemaken en de zorgen en het gevoel van ongemak die dit met zich meebrengt."

Nijverdal

In Nijverdal is een echtpaar van 53 en 57 jaar oud besmet. Burgemeester Anneke Raven meldt dat het echtpaar eerder contact heeft gehad met de besmette patiënten in Coevorden. Het echtpaar heeft zware griepverschijnselen zoals vermoeidheid, spierpijn en koorts. "Ik heb hen veel beterschap toegewenst", meldt Raven.

Allemaal thuis in isolatie

Allen verblijven thuis in isolatie. De GGD onderzoekt met wie zij op hun beurt in contact zijn geweest. Plaatsvervangend voorzitter Sander Schelberg van het crisisteam van de Veiligheidsregio Twente benadrukt dat de situatie gecoördineerd wordt aangepakt: "GGD, Veiligheidsregio en de gemeenten werken nauw samen en zorgvuldigheid staat daarbij voorop."

Landelijk beeld

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek.