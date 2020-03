Carlijn Achtereekte vijfde op 3000 meter bij wereldbekerfinale in Heerenveen

Schaatsster Carlijn Achtereekte uit Lettele is op de laatste 3000 meter van het seizoen vijfde geworden. Tijdens de wereldbekerfinale in Thialf kwam ze tot 4.02,20 minuten.

De winst op de afsluitende afstand ging naar de Canadese Isabelle Weidemann uit Canada in 3.59,74. Antoinette de Jong werd tweede in 4.00,03 en Natalia Voronina uit Rusland derde in 4.01,33.

Klassement

In het samengevoegde eindklassement van de 3000 en 5000 meter klom de Overijsselse van plek elf naar acht. Tijdens de wereldbekerfinale van dit weekend tellen de punten dubbel. Achtereekte had er vooraf 148 en pakte er vandaag 80. De winst in het eindklassement ging naar de Tsjechische Martina Sablikova. Zij verzamelde 357 punten.

Krol

Later vandaag komt Thomas Krol namens onze provincie nog in actie op de 1000 meter. Hij staat op die afstand tweede in het klassement met twee punten achterstand op landgenoot Kai Verbij.