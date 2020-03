Uitslagen: Sportlust Glanerbrug verliest ongeslagen status, Vroomshoopse Boys pakt periodetitel

Er stond weer een volledige speelronde op het programma in het zaterdagamateurvoetbal. Daarin leed Sportlust Glanerbrug, voor vandaag de laatste ongeslagen Overijsselse zaterdagclub, de eerste seizoensnederlaag.

In de 2e klasse H is WVF op weg naar het kampioenschap. De ploeg uit Zwolle won in eigen huis ASC'62 en zag achtervolger Hulzense Boys dure punten verspelen bij Quick'20. Vroomshoopse Boys won met 1-3 bij PH en pakte daarmee de tweede periode.

In de 3e klasse D werd Hellendoorn vandaag periodekampioen. In eigen huis werd Bruchterveld met 4-1 verslagen en daardoor is de ploeg minimaal verzekerd van wedstrijden om promotie. Koploper De Esch boekte een minimale thuiszege (2-1) op laagvlieger DES.

Ook 's Heerenbroek mag zich na vandaag periodewinnaar noemen, maar dat ging niet in schoonheid. De koploper van de 4e klasse D verloor maar liefst met 3-0 bij VEVO, dat hekkensluiter was en voor dit weekend nog zonder zege was. Ondanks de nederlaag pakt 's Heerenbroek toch de periodetitel.

In de 4e klasse E kende De Zweef een uitstekende middag. De Nijverdallers wonnen zelf tegen DRC 2012 en door het gelijkspel van Daarlerveen mag de ploeg zich koploper noemen. Daarnaast werd ook de periodetitel in de wacht gesleept. SC Rijssen verloor en blijft hekkensluiter.



Sportlust Glanerbrug leed zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen in de 4e klasse F. Op bezoek bij buurman Eilermark werd na een doelpuntrijke wedstrijd met 5-4 verloren.

Bekijk hier alle uitslagen in het zaterdagvoetbal.