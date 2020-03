FC Twente vergeet Vitesse pijn te doen en lijdt derde opeenvolgende nederlaag

In het stadion waar Twente twee seizoenen geleden definitief afdaalde naar de eerste divisie begon trainer Garcia met dezelfde namen als in het verloren thuisduel tegen Heerenveen.

Beide ploegen raken houtwerk

In de matige eerste helft was verzorgd voetbal niet aan beide ploegen besteed. Met name Vitesse speelde uiterst pover in eigen huis, maar kreeg wel de eerste kans via Dicko, die al vroeg in de wedstrijd op de buitenkant van de paal kopte. Niet veel later raakte ook FC Twente het houtwerk. Lang leek te profiteren van dramatisch uitverdedigen van de Arnhemmers, maar de inzet van de huurling van Ajax belandde op de paal.

Kans Vuckic

Gedurende de eerste helft kenden de bezoekers nauwelijks problemen met Vitesse en was Vuckic heel dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot met de punt van de voet werd knap gekeerd door Pasveer.

Vitesse uit het niets op voorsprong

Ook na rust kon Vitesse geen potten breken voor eigen publiek en zocht Twente bij tijd en wijle het vijandige doel op. Dat resulteerde in een goede kans van Lang, die zich knap vrij speelde en met een hard schot Pasveer aan het werk zette. De voormalig doelman van de Enschedeërs was vervolgens ook attent bij de rebound van Menig. Twintig minuten voor tijd kwam Vitesse uit het niets op voorsprong toen Bijen op het middenveld aan de kant werd gezet en waarna invaller Grot vanaf eigen helft een vrije doortocht kreeg en met een geplaatst schot de thuisploeg op 1-0 zette.

Derde nederlaag op rij

Twente ging in het slot van de wedstrijd op zoek naar de gelijkmaker, gaf daardoor veel ruimte weg maar mocht Vitesse dankbaar zijn dat het de counters slecht uitspeelde. Daardoor bleef Twente in leven en was invaller Nakamura namens de bezoekers nog dicht bij de gelijkmaker, maar verdediger Dasa ruimde net op tijd op en daardoor blijft FC Twente wederom met lege handen.

Vitesse - FC Twente 1-0

1-0 Grot (70)

Arbiter: Martens

Geel: Tronstad, Bazoer, Selahi, Bijen, Menig, Linssen

Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Obispo, Brenet; Tronstad, Vroegh (Oukili/38), Bazoer (Grot/31 - Buitink/72), Linssen; Matavz, Dicko.

FC Twente: Drommel; Troupée (Verhaegh/83), Bijen, Pleguezuelo, Verdonk; Selahi, Busquets (Zekhnini/78), Aburjania; Menig, Vuckic, Lang (Nakamura/86).