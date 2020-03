Weerman looft spits na zege in topper: "Brakke is een fenomeen bij Staphorst"

Paul Weerman was in zijn nopjes nadat Staphorst zaterdag de topper wist te winnen van Eemdijk. De oefenmeester van de koploper in de Hoofdklasse B weet dat zijn ploeg na vandaag erg goede papieren heeft voor het kampioenschap.

"We zijn vandaag vooraf al dat we de competitie niet konden winnen, maar wel een tik uit konden delen. Als je dan nu zes punten voor staat, met een beter doelsaldo, dan doen we gewoon hele goede zaken vandaag", sprak Weerman na afloop. "Het is trainerstaal, maar het is nog een lange rit met nog negen wedstrijden te gaan."

"Ligt nog dicht bij elkaar"

Toch wil Weerman de euforie ietwat temperen. "We gaan volgende week uit naar Swift en dat is gewoon weer een hele zware wedstrijd. Verlies je daar, dan sta je zo weer op drie punten. Het gat lijkt nu heel groot, maar ik denk dat het relatief nog dicht bij elkaar ligt."

"Brakke fenomeen"

De eerste helft speelden we redelijk en zijn we de bovenliggende partij. De goals vallen op de juiste momenten, dan gaan we met 2-0 de rust in. Na rust kwam de speelwijze van Eemdijk het spel niet ten goede, met heel veel lange ballen. Ik denk dat we het eerder uit moeten spelen, want we moeten na een uur op 4-0 staan", sprak de oefenmeester, die blij is met zijn scorende spits Koen Brakke. "Brakke is een fenomeen bij Staphorst, maakt vandaag weer twee goals en had er met een beetje geluk na rust nog twee kunnen maken."