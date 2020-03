Zaaloverzicht: Play-offs bijna uit zicht voor Jolly Jumpers, Swol kan niet verrassen tegen Het Ravijn

In de zaal staan er vanavond weer basketbal-, handbal-, volleybal- en waterpolowedstrijden op het programma. Hieronder houden we je op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Jolly Jumpers lijdt vierde nederlaag op rij

De basketbalsters van Jolly Jumpers hebben de vierde nederlaag op rij geleden in de Basketball League. In Tubbergen was Loon Lions met 61-70 te sterk. Daardoor lijkt de kans op de play-offs zo goed als verkeken want de achterstand op de nummer vier Den Helder, een plek die recht geeft op de nacompetitie, is zes punten met nog drie duels te gaan.

Heren Het Ravijn verliezen

De waterpoloërs van Het Ravijn hebben zaterdagavond een thuisnederlaag geleden in de eredivisie. De ploeg uit Nijverdal, die al zeker is van de play-offs, waren niet opgewassen tegen Polar Bears. Het werd 9-14. Het verschil werd in de tweede periode gemaakt en dat gat wist de thuisploeg niet meer te dichten.

Swol 1894 niet opgewassen tegen Het Ravijn

Swol 1894 heeft in het Overijsselse onderonsje met Het Ravijn niet voor een verrassing kunnen zorgen. In Zwolle werd het 5-16 voor de bezoekers. Na de eerste periode stond het al 1-5 voor de Nijverdalse dames en die voorsprong werd gedurende de eenzijdige wedstrijd uitgebouwd. Het Ravijn is al zeker van de play-offs en Swol blijft hekkensluiter in de eredivisie.