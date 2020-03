Verdonk wil daden zien: "We moeten minder praatjes hebben"

"We hebben, net als tegen Utrecht, genoeg kansen gehad om een doelpunt te maken. Ze hebben alleen een kans gehad in de eerste helft en na rust dat ene schot dat uiteindelijk binnen valt. Ontzettend balen", oordeelde de linksback na afloop. "We moeten gewoon de kansen afmaken die we krijgen."

Geen excuses

"De ruimtes waren te groot", vervolgt hij. "Dat komt ook door onszelf. Er ligt teveel ruimte tussen onze laatste linie en het middenveld. We moeten weer compacter gaan staan denk ik." Verdonk wilde na afloop geen verwijten maken richting de arbitrage, vanwege de vermeende overtreding op Bijen voorafgaand aan de 1-0 van Grot. "We kunnen geen excuses bedenken. We hebben het helemaal aan onszelf te danken. Ik vind niet dat het aan de scheidsrechter ligt."

"Moeten minder praten"

Verdonk beseft maar al te goed dat de penibele zestiende plaats op de ranglijst erg dichtbij komt. "We moeten minder praten, van 'we halen het wel'. Ik heb zelf ook gezegd dat we het zeker halen. Ik moet zelf ook minder gaan praten. We moeten met z'n allen keihard vechten en punten pakken."