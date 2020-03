Medewerker Isala ziekenhuis Zwolle besmet met coronavirus

Een Zwolse medewerker van het Isala ziekenhuis in Zwolle is besmet met het coronavirus. Dat hebben de GGD IJsselland en het ziekenhuis bevestigd. De medewerker kwam met gezondheidsklachten terug van een buitenlandse reis en liet zich daarom testen. Uit onderzoek blijkt dat de medewerker inderdaad het coronavirus onder de leden heeft.

"De medewerker is niet in een risicogebied geweest," vertelt persvoorlichter Gerben Hart van Isala. Toch kwam de medewerker na de vakantie thuis met symptomen. Gisteravond bevestigde het RIVM aan de betrokkenen dat het inderdaad om het coronavirus gaat. De medewerker zit nu in thuisisolatie.

Over de identiteit van de medewerker doet het Isala Ziekenhuis geen uitspraken. Waar de medewerker precies is geweest, wil het ziekenhuis ook niet zeggen. De GGD doet een zogenoemd contactonderzoek om na te gaan met wie de besmette medewerker in contact is geweest.

Niet in het ziekenhuis geweest

De besmette medewerker is na terugkomst niet meer in het ziekenhuis geweest. "Er is geen contact geweest met patiënten en collega's in de periode dat er besmettingsgevaar was," vertelt Hart.

De woordvoerder benadrukt dat de besmetting geen gevolgen heeft voor het ziekenhuis. "Het is gewoon veilig om naar het ziekenhuis te komen. Alles is gewoon open en de zorg gaat gewoon door. Wees niet ongerust om naar het ziekenhuis te komen," zegt Hart. Gemaakte afspraken in het ziekenhuis gaan dan ook gewoon door.

Burgemeester

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is door de GGD geïnformeerd. Snijders: “Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we al rekening met een eerste besmetting in Zwolle. Ik kan me voorstellen dat Zwollenaren vragen hebben naar aanleiding van deze melding. Het is goed om te weten dat dezelfde adviezen van toepassing blijven, zoals goed handen wassen. Het heeft geen nut als inwoners nu verdergaande maatregelen te nemen, zoals mondkapjes dragen of locaties mijden.”