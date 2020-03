Je huis uit voor de ontmanteling van 'vliegende bom' in Deventer, wat moet je doen?

"We maken er maar het beste van." Het is een veel gehoorde opmerking vanmorgen op de opvanglocaties voor mensen in Wilp die vandaag hun huis uit moeten. Langs de snelweg A1 wordt op de grens van Wilp en Deventer een V1 ontmanteld.

Omdat de bom op korte afstand van de snelweg ligt en nog ongeveer 935 kilo springstof bevat, is een gebied van 1400 meter rondom de bom afgezet. In totaal worden 427 woningen ontruimd, voornamelijk in het dorp Wilp.

De bewoners zoeken hun heil in de Deventer Buitensociëteit & Bowling De Worp. Daar was vanmorgen een ontbijt en kunnen de 'evacuees' gratis bowlen of een kaartje leggen. De sfeer onder de naar schatting 200 bezoekers is goed.

Sommigen grijpen de dag 'buitenshuis-arrest' aan om familie en vrienden te bezoeken of een zondagse wandeling te maken. Gewandeld wordt er zeker door de huisdierenbezitters. Vanmorgen was het in museumrestaurant De Kribbe aan de rand van Wilp een en al geblaf. In het restaurant werden honden en hun bazen opgevangen.