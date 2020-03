Demontage van V1-bom bij A1 Deventer in volle gang; verkeer in Deventer loopt vast

Dat hebben Defensie, politie en de gemeenten Deventer en Voorst rond het middaguur gemeld tijdens een persconferentie. De werkzaamheden verlopen voorspoedig, naar verwachting is de klus vanavond voor 19.00 uur geklaard.

Hardloper uit afgezet gebied gehaald

Ongeveer een uur na de start van de werkzaamheden was er een incidentje toen een hardloper per ongeluk in het afgezette gebied kwam. Het werk werd even stilgelegd en de hardloper is snel, met behulp vanuit de lucht van Defensie, uit het gebied gehaald.

Eerste ontsteker is verwijderd (Foto: Gemeente Deventer)

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is rond 8 uur vanochtend begonnen met de demontage. Opgeteld zijn er 400 mensen actief in het gebied, waaronder 200 man politie. Er is een gebied van 1400 meter rondom de bom afgezet. In totaal werden 427 woningen ontruimd.

Verkeer in Deventer loopt vast

De snelweg is de hele dag afgesloten ter hoogte van de berging van de V1. Het verkeer wordt omgeleid en dat geeft in Deventer problemen. Vooral op de Wilhelminabrug loopt het helemaal vast. De politie roept op Deventer te mijden als je er niet hoeft te zijn.

Verkeer in Deventer loopt vast (Foto: News United/ Rens Hulman)

De politie, verkeersregelaars en de gemeente proberen het zo goed mogelijk door te laten stromen. Groentijden op verkeerslichten worden aangepast en vlak voor de Wilhelminabrug worden zijstraten afgesloten, zodat verkeer zo soepel mogelijk de stad uit kan.

Wilhelminabrug is 'bottleneck'

De brug over de IJssel krijgt ook nog eens extra verkeer te verwerken doordat de veerpontjes over de IJssel bij Olst en Wijhe vanwege het hoge water niet varen. Daarnaast is het in Deventer nog eens extra druk vanwege de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles tegen de Graafschap.