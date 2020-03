Heracles Almelo herpakt zich tegen RKC Waalwijk na 0-2 achterstand

Heracles Almelo heeft zondagmiddag voor de derde opeenvolgende keer de punten in eigen huis gehouden. Na de thuiszeges tegen Fortuna Sittard en Ajax werd in Erve Asito ook RKC Waalwijk aan de zegekar bebonden: 4-2.

Heracles Almelo kreeg al na ruim vijf minuten de uitgelezen kans om op voorsprong te komen omdat de bal op de stip ging na een overtreding op Burgzorg. De toegekende strafschop was echter niet aan topscorer Dessers besteed, want de Nigeriaanse spits schoot via de paal naast. Even later kreeg ook RKC een strafschop toen Van den Buijs de bal op zijn hand kreeg. Dat buitenkansje was wél aan Leemans besteed: 0-1. Niet veel later werd het zelfs 0-2 via Tahiri, die alle ruimte kreeg om de bal langs Blaswich te krullen.

Veerkracht Heracles

Het duurde niet lang voordat Heracles zichzelf terug in de wedstrijd bracht, want direct na de 0-2 zorgde Van den Buijs met een benutte kopbal voor de aansluitingstreffer. Niet veel later was het weer gelijk in Almelo. Op aangeven van Dessers kon Van der Water zijn directe tegenstander uitkappen en de 2-2 binnen schieten.

Comeback compleet

Na rust stelde de thuisploeg orde op zaken en kwam voor het eerst aan de goede kant van de score via wederom Van der Water, die - na een vakkundig overstapje van Dessers - eenvoudig de 3-2 achter Vaessen kon schieten.

Burgzorg herstelt blunder

Door slecht verdedigen van RKC kreeg Heracles voldoende ruimte om de score op te voeren, maar omdat het niet zorgvuldig met de kansen om ging bleef de 4-2 vooralsnog uit. De grootste kans kwam van de voet van Burgzorg, die vanaf een meter afstand voor open doel wonderbaarlijk de lat raakte. Halverwege het tweede bedrijf was het wel raak voor de linksbuiten, die zijn gram haalde en hard de 4-2 binnen schoot op aangeven van Mauro, die zijn derde assist van de middag achter zijn naam kreeg. Daar bleef het bij in Almelo.

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 4-2

0-1 Leemans (16/strafschop)

0-2 Tahiri (28)

1-2 Van den Buijs (30)

2-2 Van der Water (34)

3-2 Van der Water (53)

4-2 Burgzorg (66)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Van den Buijs, Rossmann, Gaari, Meulensteen, Delcroix

Bijz: Dessers (Heracles/6) mist strafschop

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Mauro Junior (Bijleveld/83), Merkel; Van der Water (Cijntje/76), Dessers, Burgzorg.

RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Meulensteen, Delcroix, Quasten; Tahiri, Reijnders, Leemans, Van der Venne (Bakari/77); Elbers, Hansson (Maatsen (69).