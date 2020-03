Huis van Herstel opent dit jaar de deuren in Almelo

Gevangenis De Karelskamp in Almelo (Foto: RTV Oost)

Het Huis van Herstel in Almelo wordt in juni geopend. Dit zei directeur Ton Golstein van penitentiaire inrichting de Karelskamp in het programma Groot Onderhoud. In het Huis van Herstel worden gedetineerden geholpen om succesvol terug te keren in de maatschappij.

Er is plek voor 29 Twentse gedetineerden die geen huis hebben en daarnaast (verslavings- of psychische-) zorg nodig hebben. Door ze tijdens de laatste fase van hun gevangenschap samen met de reclassering en maatschappelijke organisaties te helpen, moet worden voorkomen dat de gedetineerden na hun vrijlating in een gat vallen en aankloppen bij de gemeenten.

Nieuw in Europa

“Het is een novum in Europa”, zegt Golstein. “Ik heb gesproken met alle veertien Twentse burgemeesters en ze omarmen het idee.” Het Huis van Herstel wordt gevestigd in het gebouw van de voormalige open inrichting Niendure aan de Bornsestraat, net buiten de muren van de Karelskamp. De gedetineerden verblijven er continu maar mogen het pand verlaten om te gaan werken of ergens naar toe te gaan.

Het Huis van Herstel had volgens de eerste plannen vorig jaar al geopend moeten worden, maar de aanpassingen aan het gebouw en het werven van geschikt personeel vergden meer tijd. Ook de landelijke discussie over de risico’s van gedetineerden met verlof, speelde een rol. Omwonenden van het Huis van Herstel zijn via informatiebijeenkomsten ingelicht. “Er zijn geen blokkades”, zegt Golstein.

In het radio-interview ging Ton Golstein ook in op zijn ervaringen als gevangenisdirecteur op Curacao, de verharding van de criminaliteit en de toekomstbestendigheid van de Karelskamp. Als één van de kleinere gevangenissen in het land, werd de Karelskamp enkele malen met sluiting bedreigd.

'Groot is niet altijd beter'

Golstein is ervan overtuigd dat de Karelskamp bestaansrecht heeft. “Groot is niet altijd beter. Onze medewerkers doen het beter dan gemiddeld. Ze werken er heel lang, hebben veel ervaring en kennen de gedetineerden allemaal. Twente is een prima regio om te werken maar ook om te zitten.”

