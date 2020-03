Burgzorg wil vechten voor play-offs: "We moeten naar boven kijken"

Heracles Almelo vocht zich zondagmiddag terug in de wedstrijd door een 0-2 achterstand ongedaan te maken tegen RKC Waalwijk (4-2). Delano Burgzorg maakte zijn eerste doelpunt in het shirt van de Almeloërs.

Daar was de linksbuiten uiteraard tevreden over, maar toch had hij wat gemengde gevoelens na afloop. "Een beetje mixed feelings want die eerste moest er ook in zitten", doelt hij op zijn ontzettende misser bij de stand van 3-2. "Uiteindelijk ging die er niet in en dan scoor je daarna wel."

Geen smoesjes

"Mauro kreeg de bal en speelt hem breed", beschrijft Burgzorg zijn misser. "Die moet er gewoon honderd procent in zitten. Geen smoesjes, hij moest er gewoon in. Ik weet niet wat er gebeurde en raakte de lat. Onbeschrijfelijk. Het is dan zaak om door te gaan naar de volgende kans en gelukkig scoor ik hem dan wel."

Play-offs

Heracles staat na vandaag achtste en Burgzorg wil vanaf nu alleen maar naar boven kijken. "Ik kijk sowieso naar boven, ook al is de eerste doelstelling van de trainer om erin te blijven. Daar geloof ik zelf ook wel in. Ik vind gewoon dat we naar boven moeten kijken, want dat kan gewoon", aldus Burgzorg.