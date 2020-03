Uitslagen zondagvoetbal: KOSC en IJsselstreek zijn ongeslagen status kwijt, Steenwijkerwold richting titel

Na enkele weken stond er vanmiddag weer een volledige speelronde op het programma in het amateurvoetbal. Hieronder een overzicht van de verrassendste of meeste opvallende uitslagen.

FC Suryoye zag koploper Columbia opnieuw verder uitlopen in de 2e klasse J. Het speelde zelf met 1-1 gelijk tegen WSV en zag de ploeg uit Apeldoorn winnen van ATC'65. Onderin boekte BWO de tweede zege van het seizoen, maar blijft het wel hekkensluiter.

In de 2e klasse K Noord is de spanning volledig terug. Lemelerveld kon goede zaken doen in de topper tegen SC Emmeloord, maar verloor met 2-1. Ook nummer twee Frisia verloor en daardoor staan er nu vier ploegen binnen drie punten.

Overwetering kwam in de 3e klasse B drie punten dichter bij koploper Epe. Het won van Robur et Velocitas en Epe ging onderuit tegen laagvlieger Albatross. Het verschil is nu zes punten en Overwetering heeft nog een inhaalduel tegoed.

KOSC leed de eerste nederlaag van het seizoen in de 4e klasse A. Vasse was in eigen huis met 1-0 te sterk. Almelo profiteerde minimaal door gelijk te spelen tegen Rood Zwart.

Steenwijkerwold bleef wel ongeslagen. In de 4e klasse A Noord won het met 4-2 van VWC en zag concurrent Kraggenburg ook nog eens verliezen. Het moet wel gek lopen wil de Overijsselse ploeg daar de titel niet pakken. Het verschil is inmiddels opgelopen tot 17 punten.

UDI liep in de 4e klasse B twee punten uit op Reunie. De Enschedeërs wonnen met 6-4 bij Victoria'28 en Reunie speelde met 1-1 gelijk bij FC Eibergen.

De uitslag van de dag kwam van De Gazelle. Het won van hekkensluiter TKA in de 4e klasse F met 10-0.

Koploper De Lutte behield door een 6-0 zege op Manderveen de koppositie in de 5e klasse A en is daar op weg naar de titel.

In de 5e klasse F ging IJsselstreek voor de eerste keer onderuit. Marienheem was met 3-2 te sterk en daardoor neemt Raalte, dat met 6-1 won van Vilsteren, de koppositie voorlopig over. IJsselstreek heeft nog wel een duel tegoed.