Swart hekelt arbitrage na eerste thuisverlies: "Schandalig dat die 0-2 wordt toegekend"

Go Ahead Eagles leed zondagmiddag de eerste seizoensnederlaag op eigen veld. De Graafschap was in De Adelaarshorst met 1-2 te sterk, maar volgens verdediger Joran Swart had de 0-2 van de bezoekers nooit mogen vallen.

Voorafgaand aan dat Doetinchemse doelpunt was de bal volgens de centrumverdediger de zijlijn gepasseerd. "De bal was sowieso minimaal twintig centimeter uit en daarna word ik ook nog neergetrokken. Het is schandalig dat die goal wordt toegekend, vind ik. Die grensrechter stond er ook bovenop dus ik kon echt niet begrijpen dat hij daar niet voor vlagde. Vervolgens word je weggetrokken. Misschien moet ik daar ook volwassener in zijn, maar het is gewoon een schandalige beslissing van de scheidsrechter."

"Word je ook nog gewisseld"

"Ik was natuurlijk goed chagrijnig na die 0-2", vervolgt Swart zijn relaas. "Dan word je ook nog gewisseld omdat je aanvallend gaat spelen. Na de 1-2 komt de sfeer weer helemaal terug in het stadion en dan heb je ook nog het gevoel dat die wel gaat vallen. We krijgen nog een goede kans, maar helaas valt die niet."