Snelweg A1 bij Deventer weer open na succesvolle ontmanteling V1-bom

De V1-bom pal naast de A1 bij Deventer is ontmanteld. De snelweg is weer open voor verkeer, deze was de hele dag gesloten vanwege de operatie. Door de afsluiting liep het verkeer vast in de binnenstad van Deventer.

Bewoners mochten om acht uur vanavond weer terugkeren naar hun huizen, dat was een uur later dan gepland. Ook de IJssel ging rond dat tijdstip weer open voor schepen. Het luchtruim gaat om half tien vanavond weer open.

Snelweg

De snelweg was vandaag de hele dag dicht tussen Twello en Deventer, omdat de bom op korte afstand lag van de A1. Door de afsluiting werd het verkeer omgeleid en dat gaf in Deventer problemen. De politie riep automobilisten op de binnenstad van Deventer te mijden.

Vooral op de Wilhelminabrug liep het verkeer vast. De politie, verkeersregelaars en de gemeente probeerden het verkeer zo goed mogelijk door te laten stromen. Vlak voor de brug werden zijstraten afgesloten en groentijden op verkeerslichten werden aangepast.

Vertraging

De operatie rondom de V1-bom is succesvol afgerond, maar liep vertraging op. Dit kwam doordat het verwijderen van de tweede ontsteking van de V1 niet lukte op de 'gewone' manier. Er werd met succes overgestapt op een techniek met watersnijden.

Burgemeester Ron König van Deventer is opgelucht dat alles goed is verlopen en blij dat niet nog een zondag alle omwonenden hun huizen moeten verlaten. "Dit was een lange, maar succesvolle zondag. De ruiming van de bom was een ingewikkelde operatie", schrijft hij op Twitter.

De ingewikkelde operatie kreeg overigens een leuk einde: een kalfje dat vanmorgen op een boerderij in Deventer werd geboren kreeg de toepasselijke naam V1.

Tot ontploffing

In de bom zaten twee ontstekers. Beide ontstekers zijn vanavond in een weiland bij het Gelderse Wilp tot ontploffing gebracht. Ook de springlading van 935 kilo is in stukken uit de bom gehaald.

Later deze week laat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie de springlading exploderen bij Lochem.