Hennepkwekerij nagemaakt in Oldenzaal om mensen bewust te maken van de risico's

De container met daarin een nagemaakte hennepkwekerij stond vanmiddag op de Ganzenmarkt in Oldenzaal (Foto: RTV Oost/Myon Padding)

De nagemaakte hennepkwekerij in Oldenzaal moet meer meldingen opbrengen.

Een container met daarin een nagemaakte hennepkwekerij stond vandaag op de Ganzenmarkt in Oldenzaal. Het doel: mensen bewust maken van de gevaren van hennepkwekerijen. Daarmee hoopt de gemeente dat mensen eerder een melding doen als ze denken dat iets 'niet pluis' is.

Niet alleen de gemeente zet zich hiervoor in. Samen met andere instanties, zoals Enexis Netwerkbeheer, is ze een campagne gestart. Voorbijgangers konden de container vanmiddag bezoeken en informatie over de nagebouwde kwekerij krijgen.

Echt, maar nep

De hennepkwekerij is precies hetzelfde als een kwekerij die de politie soms aantreft, er zijn materialen gebruikt die ook zijn gevonden bij een echte kwekerij. Ook de gevaarlijke situaties die soms worden aangetroffen in zo'n kwekerij, zijn nagebootst in de container.

Jans Pepping, woordvoerder van Enexis Netwerkbeheer, legt uit: "Dat kunnen gesmolten kroonsteentjes of geëxplodeerde voorschakelapparaten van lampen zijn. Met die voorbeelden willen we aantonen wat de risico's zijn voor mensen die dicht bij een hennepkwekerij wonen."

Pepping geeft aan dat mensen een vermoedelijke illegale hennepkwekerij moeten melden. "De kans is namelijk groot dat er bijvoorbeeld brand ontstaat." Dat komt volgens Pepping doordat de elektriciteit vaak wordt aangesloten door amateur.

Topje van de plant en gat vol spijkers

De container blijkt bij voorbijgangers in de smaak te vallen. "Ik vind het heel interessant", zegt één van de bezoekers. "Ik had geen flauw idee hoe een hennepkwekerij eruit zag. Ik vond het bijzonder dat alleen de top van het blaadje gebruikt wordt om de hennep te kweken, dat wist ik nog niet."

Bij de entree van de kwekerij is een gat gemaakt met spijkers erin. "Als er dan iemand binnenkomt die er niet hoort, heeft diegene kans dat die in de spijkers valt. Tenminste, zo heb ik het net begrepen", weet de bezoekster. Het gat is afgedekt door een houten plaat.

Meer meldingen

Volgens Jans Pepping reageren bezoekers positief op de campagne. "Mensen die niks van de risico's van hennepkwekerijen wisten, zijn blij dat ze die informatie krijgen. Uit eerdere vergelijkbare campagnes blijkt dat het aantal meldingen van illegale hennepkwekerijen toeneemt."

Energiediefstal niet alleen duur maar ook gevaarlijk

Eerder vandaag werd bekend dat in 2019 alle Overijsselse opgerolde hennepkwekerijen evenveel stroom verbruikten als 2300 huishoudens. Die energiediefstal is niet alleen duur, maar ook levensgevaarlijk volgens Pepping. "Er ontstaat brandgevaar door de slechte installatie van elektra."

Op het moment dat Enexis een elektriciteitsaansluiting in een kwekerij moet weghalen, moet de straat vaak afgesloten worden van het net. De kosten die de netwerkbeheer daarvoor maakt, zijn deels opgenomen in tarieven voor 'gewone' klanten.