Zoekplaatje: zie jij wat anders is aan deze (regelmatig defecte) spoorbomen in Almelo? (Foto: Hof van Twente fotografie)

"Voor zover ik weet is er maar één overgang in Nederland zoals bij de Rietstraat", zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. "Het is de enige ADOB-overgang."

Voor iedere niet-treinfanaat: ADOB staat voor 'automatische dubbele overwegbomen'. Vier bomen bij één oversteekplaats, in plaats van twee. Uniek in Nederland. "De spoorwegwereld zit vol met wonderlijke feitjes", merkt Baas op.

Zes keer in één week

Nadeel is wel dat deze unieke boom-constructie vaker problemen veroorzaakt, weet menig automobilist die wel eens over de Rietstraat rijdt. Vorig jaar waren er verschillende storingen bij de overgang. In juni 2018 was het zelfs zes keer in één week raak.

Geluk bij een ongeluk: áls er een storing is, blijven er (meestal) twee van de vier bomen automatisch dicht. Waardoor het treinverkeer weinig hinder ondervindt. "Treinen blijven gewoon rijden, maar dan stapvoets", legt Baas uit.