Overijsselse hennepkwekerijen verbruikten vorig jaar voor duizenden huishoudens aan stroom

Het gaat in totaal om 131 kwekerijen, die gezamenlijk ruim acht miljoen kilowattuur verbruikten. Een gemiddeld huishouden verbruikt zo'n 3500 kilowattuur.

Amateuristisch aangesloten

En dat is niet alleen duur, maar ook levensgevaarlijk. De kwekerijen zijn vaak amateuristisch aangesloten op het net, meldt Netbeheer Nederland. Bovendien is het stroomverbruik hoog en langdurig; zo'n twaalf tot achttien uur per dag.

Hierdoor komt het regelmatig voor dat de kabelisolatie smelt, waardoor kortsluiting en brand ontstaat. En dat is vooral link als de kwekerij in een flat of appartement zit.

Al met al stelen hennepkwekers in Nederland voor zo'n zestig miljoen euro per jaar aan stroom. Ook de overheid wordt in de portemonnee geraakt; de Belastingdienst loopt jaarlijks 135 miljoen euro mis.