Opgepakte Twentse 'El Chapo' vandaag terug in ons land

De vermeende Enschedese moordmakelaar en drugshandelaar Janely 'El Chapo' C. is vandaag teruggekeerd naar ons land. Het vliegtuig met daarin de onlangs in Spanje opgespoorde C. is vanmiddag op Schiphol geland. Dat hebben zijn advocaat en het OM tegenover RTV Oost bevestigd. De Tukker werd gezocht door justitie, maar omdat hij in Marbella verbleef, werd zijn rechtszaak bij verstek behandeld. Er werd tien jaar celstraf tegen hem geëist.

Janely C. wordt verdacht van grootscheepse drugshandel, maar ook van het voorbereiden van liquidaties op leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Hij was boos op leden van de motorclub, omdat hij dacht dat die de locatie van een drugspand van zijn bende hadden verlinkt aan de politie. In Duitsland had hij al navraag gedaan voor de aanschaf van zware wapens.





Arrestantencomplex Borne

RTV Oost meldde begin vorige maand dat C. in Spanje was opgespoord. Hij bleek in Marbella te verblijven. Nadat hij vanmiddag landt op Schiphol wordt hij meteen doorgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Daar zal hij een eerste keer worden verhoord.

Mogelijk alsnog voor de rechter

De rechtbank doet volgende maand uitspraak tegen C. Volgens zijn raadsman Joost van Dinten bestaat nog wel de mogelijkheid dat C. alsnog voor de rechter verschijnt: bijvoorbeeld om zijn eigen kant van het verhaal te vertellen of voor een laatste woord.

Twentse 'Godfather' Simo D.

Janely C. hoort volgens justitie bij de 'Goliath-bende' van de zelfbenoemde Twentse 'Godfather' Simo D. Deze veroordeelde drugscrimineel zit momenteel een laatste deel van zijn straf uit in Duitsland. Vanuit zijn cel heeft Simo volgens het OM meerdere moordopdrachten gegeven. Janely C. is één van zijn moordmakelaars, zegt het opsporingsapparaat. Janely zou de bijnaam 'El Chapo' hebben in de bende, hij is de zwager van Simo.

In oktober 2018 waren er moordplannen richting Satudarah, zegt het OM. Er moest een lijstje komen met adressen van mensen die aan de motorclub gelinkt waren. Reden voor de moordplannen zou zijn dat Satudarah een drugspand van Simo's groepering had verlinkt aan de politie. Maar wat ze op dat moment niet wisten, was dat de politie op vernuftige wijze live kon meelezen met hun gesprekken op cryptofoons.





'Hasst du pang pang?'

Toen de recherche lucht kreeg van moordplannen richting Satudarah, werd de meelees-actie geopenbaard, om zodoende aanslagen te voorkomen. Voor het plegen van die aanslagen had Janely 'El Chapo' C. volgens justitie al opdracht verstrekt en wapens besteld: 'Hasst du pang pang?'