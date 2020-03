Lichaam gevonden tijdens zoekactie naar vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove

Schouwarts onderzoekt lichaam in auto (Foto: Persbureau PNN)

Politie vindt lichaam vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove in Meppelerdiep (Foto: RTV Oost)

In de auto die de politie vanmiddag in het Meppelerdiep vond tijdens een zoekactie naar de vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove bevindt zich een lichaam. Vermoedelijk gaat het om de twintigjarige man die sinds zondagochtend vermist was. De schouwarts onderzoekt het stoffelijk overschot.

Sten vertrok die ochtend rond vier uur met zijn zwarte Volkswagen Caddy vanaf café De Doppe in Vollenhove. Sinds dat moment werd er niks meer van de jongeman vernomen. De mobiel van Sten zou zondagmorgen rond elf uur nog zijn gebruikt in Genemuiden.

Meppelerdiep

Vandaag zocht de politie met een sonarboot bij het pontje bij Genemuiden naar Sten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Even later werd de zoekactie verplaatst naar het Meppelerdiep naar aanleiding van een tip.

Een medewerker van de gemeente had in het gras langs het kanaal sporen van autobanden gevonden. Dit spoor liep van de Zomerdijk (N375) richting het water. Ook lag de kentekenplaat van de auto van Sten op de kade, deze is waarschijnlijk eraf gevallen toen de auto een boomstronk ramde.

De politie trof in het kanaal tussen Zwartsluis en Meppel de auto met daarin een lichaam aan. Hulpdiensten haalden met behulp van duikers en een kraan het voertuig uit het water. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd.

Zoekactie inwoners

Gisteren gingen ongeveer honderd bezorgde inwoners van Vollenhove al op zoek naar Sten. De organisatie Coördinatie Platform Vermissing hielp daarbij. De politie startte ook een Burgernetactie voor de vermissing.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.