Almelose crisisopvang jongeren met psychiatrische problemen sluit deuren: geen personeel te vinden

De vestiging van Karakter in Almelo sluit per 1 april de deuren (Foto: Karakter)

De crisisopvang in Almelo voor jongeren met psychiatrische problemen sluit per 1 april de deuren. Reden: het tekort aan psychiaters en psychologen. Jeugdige psychiatrisch patiënten moeten voortaan uitwijken naar andere vestigingen in Zwolle, Ede of Nijmegen.

De crisisopvang in Almelo valt onder Karakter, een organisatie die zich bezighoudt met kinder- en jeugdpsychiatrie en gespecialiseerd is in complexe problematiek waaronder ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen. In Almelo worden jongeren met acute problemen opgevangen.

Thuisbehandeling

Omdat Karakter bij de vestigingen in Gelderland de afgelopen jaren goede resultaten had geboekt met de intensieve behandeling van patiënten in hun eigen thuissituatie, werd besloten deze aanpak ook in Overijssel in te voeren. Vandaar dat het aantal patiënten in Almelo al fors was afgenomen. Daar is nog slechts sprake van een handvol patiënten.

Regionaal behandelcentrum

Alleen voor patiënten bij wie het thuis echt niet meer gaat, blijven er nog klinische opnameplekken beschikbaar. Het was de bedoeling deze jongeren onder te brengen in een Intensief Behandelcentrum voor Overijssel. Die zou dan op een meer centrale plek in de regio worden gevestigd. Karakter denkt namelijk dat er met een gunstiger gelegen locatie meer mogelijkheden zijn om gekwalificeerd personeel te vinden.

Geen personeel

Het was de bedoeling de crisisopvang in Almelo open te houden tot het Intensief Behandelcentrum er zou zijn, maar dit bleek niet mogelijk. Omdat het niet lukt personeel te vinden voor met name de cruciale functies gaat de opvang nu per 1 april dicht. Volgens een woordvoerster is het gelukt voor de jongeren die er momenteel verblijven een nieuwe opvangplek te vinden. Voor hen is daarmee continuïteit van zorg gegarandeerd.

Ook voor nieuwe patiënten in de regio Overijssel blijft Karakter de crisisopvang verzorgen, aldus de zegsvrouw. Zij komen in aanmerking voor intensieve thuisbehandeling of worden opgevangen in een van de locaties in Zwolle, Ede of Nijmegen.

Karakter heeft behalve in Almelo ook vestigingen in Enschede, Hengelo en Zwolle. Die blijven geopend.