Auto gevonden in water bij Zwartsluis tijdens zoekactie naar vermiste Sten Lok (20)

Tijdens een zoekactie naar de vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove is een auto in het kanaal Meppelerdiep bij Zwartsluis gevonden. De politie zoekt daar met een sonarboot naar de twintigjarige. Of het de auto van Sten is, is niet bekend.

Sten is sinds zondagochtend vermist. Hij vertrok die ochtend rond vier uur met zijn zwarte Volkswagen Caddy vanaf café De Doppe in Vollenhove. De mobiel van de twintigjarige zou zondagmorgen rond elf uur nog zijn gebruikt in Genemuiden.

Meppelerdiep

Vandaag zocht de politie met een sonarboot bij het pontje bij Genemuiden naar Sten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Even later is de zoekactie verplaatst naar het kanaal Meppelerdiep.

Tussen Zwartsluis en Meppel vond de politie eerst een kentekenplaat en later een auto in het kanaal. Hulpdiensten zijn bezig om het voertuig boven water te krijgen. Het is nog onduidelijk of het de auto van Sten is.

Zoekactie inwoners

Gisteren gingen ongeveer honderd bezorgde inwoners van Vollenhove al op zoek naar de man. De organisatie Coördinatie Platform Vermissing hielp daarbij. De politie startte ook een Burgernetactie voor de vermissing.