Het nieuwe zwembad in Enschede blijft discussiepunt: "Er moet geld vrijgemaakt worden"

Welk zwembad er ook gebouwd gaat worden in Enschede, de temperatuur van het water gaat een belangrijke rol spelen. Recreanten willen graag een watertemperatuur van dertig graden, de sporters pleiten voor 27 graden.

"Het probleem is dat zwemmers in water van dertig graden niet kunnen sporten. Ze krijgen het te warm, gaan zweten en kunnen hun warmte niet kwijt. In het ergste geval leidt dat tot hartklachten", vertelt Herbert Wormeester, voorzitter van de Enschedese Zwemsport Combinatie. "Daarom is het erg belangrijk dat de gemeente voldoende rekening houdt met de sportieve zwemmers."

Tekst gaat verder onder de video

Voldoende zwemwater

De raad nam vorig jaar een motie aan waarin staat dat er voldoende zwemwater moet zijn om aan de behoefte voor zwemlessen, verenigingen en doelgroepen te voldoen. Ook moet recreatief zwemmen onderzocht worden. Maar in hoeverre is dat mogelijk, met de geplande bezuinigingen van 400.000 euro? "Ter vergelijking: Enschede heeft elf banen zwemwater. Een vergelijkbare gemeente zoals Nijmegen heeft er dertig. Als de gemeente echt voldoende zwemwater wil aanbieden, moet de bezuiniging geminderd worden", vervolgt Wormeester.

Bas Geerdink onderzoekt als projectleider bij Sportaal de verschillende opties. Er is veel mogelijk, als er maar geld is. "Ons ideale scenario is het bouwen van drie baden. Een wedstrijdbad, een sportbad en een warmwaterbad. Als dat niet mogelijk is, is er nog een alternatief door Het Slagman nog even open te houden en twee nieuwe baden te bouwen. Toch heeft dat niet onze voorkeur, omdat Het Slagman in 2028 dicht moet zijn. Dat plan is dus niet 'toekomstproof'.

'Alles is voor de bühne'

"Ik heb heel erg een idee dat dit allemaal voor de bühne is. Er wordt ons gevraagd mee te denken, maar de drie scenario's staan al vast", zegt Titus Oosterkamp, voorzitter van Zwem- en Polovereniging Piranha. "Ik denk dat dit onderzoek zeer tekort doet."

Geerdink kan zich daar niet in vinden. "Het proces van het opstellen van de scenario's is al achter de rug. We kijken nu wat we kunnen doen met de wensen van de gebruikers. We focussen ons eerst op de wensen die impact hebben op de bouw. Daarna kijken we naar wensen zoals openingstijden en bijvoorbeeld een omroepinstallatie, die later nog in te vullen zijn.

Toekomst

Welk scenario er gekozen gaat worden, blijft nog even onduidelijk. "De verwachting is dat het onderzoek nog voor de zomer gepresenteerd wordt aan de gemeente", zegt Bas Geerink. "Uiteindelijk is het aan hen wat er gaat gebeuren met de geplande bezuiniging. Wat mij betreft is het heel reëel dat de gemeente de bezuinigingen gaat minderen. Het probleem is alleen dat de gemeenteraad moet gaan bepalen waar ze geld aan willen uitgeven."

Wormeester heeft daar wel vertrouwen in. "Als Enschede behoefte heeft om sportstad te zijn en te blijven, verwacht ik dat er meer geld vrijgemaakt wordt."