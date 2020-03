Warm welkom in Zwolle voor kool- en pimpelmezen in strijd tegen eikenprocessierups

Zwolle hoopt de strijd tegen de eikenprocessierupsen dit jaar te winnen. Ze doet dat door vroeg in het voorjaar te beginnen met het afzuigen van de nesten in de bomen met behulp van speciale stofzuigers. Maar ook door de inzet van extra nestkasten om de kool- en pimpelmezen, de belangrijkste natuurlijke vijanden van de lastige jeukrups, naar de stad te lokken.

Leerlingen van het Thomas a Kempis College leggen op dit moment de laatste hand aan zo'n tweehonderd houten nestkastjes om de vogels een warm welkom te geven. De houten kastjes worden vanaf woensdag op verschillende plekken in de provinciehoofdstad opgehangen. In de hoop dat de vogels er gaan nestelen en zodoende ook de harige rupsen bestrijden.

Overlast aanpakken

De eikenprocessierups veroorzaakt ieder jaar van mei tot en met augustus veel ongemak. De brandharen van de rupsen kunnen bij mensen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken.

Het aantal plekken waar de processierups overlast veroorzaakt is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De bestrijding is voor gemeenten lastig, vergt veel inzet en kost de gemeenten veel geld.

Zo is Zwolle jaarlijks zo'n 200.000 euro aan de bestrijding van de rups kwijt. Ook dit jaar zal dat bedrag voornamelijk opgaan aan de inzet van de speciale afzuigsystemen, waarmee de nesten vroegtijdig uit bomen gehaald worden. Met name op plekken waar veel publiek komt, zoals locaties met eikenbomen rond scholen, fietspaden, woonwijken en winkelcentra.

Ophangen nestkastjes helpt

"De inzet van de nestkastjes, waardoor er meer vogels komen om de rups te bestrijden helpt, en daar zijn we blij mee", zegt wethouder William Dogger. "Maar we kunnen niet zonder de inzet van de grote afzuigsystemen".

"Het is een lastige strijd maar we leren ieder jaar bij. Er komen steeds betere technieken en we praten in provinciaal verband met andere gemeenten hoe de rups het beste aangepakt kan worden. Iedereen draagt bij aan de bestrijding. Het vergt een gezamenlijke inzet want de processierups laat zich natuurlijk niet bij de gemeentegrens tegen houden."