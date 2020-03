Platina status voor De Beentjes van Sint Hildegard: 400.000 bezoekers

De Platina Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Het is de tweede film in 2020 die de Platina Film Award ontvangt. De film is geregisseerd door Johan Nijenhuis.

De Beentjes van Sint-Hildegard gaat over Jan, gespeeld door Herman Finkers, die al 35 jaar getrouwd is met Gedda, gespeeld door Johanna ter Steege. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze bepaalt alles. In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen.