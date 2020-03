RIVM meldt coronabesmetting in Tubbergen

Ook in Tubbergen is een persoon besmet met het coronavirus. Dat heeft het RIVM vanmiddag bekendgemaakt. De nieuwe patiënt uit Tubbergen is één van de 56 nieuwe gevallen die vandaag zijn gemeld. Het totaal aantal positieve testen in Nederland staat nu op 321.

Het aantal besmette personen in Overijssel staat op 11. Het gaat om tien gevallen in Twente en één in Zwolle.

De besmette inwoner van Tubbergen zit op dit moment in thuisisolatie. De GGD Twente brengt in kaart met wie de inwoner contact heeft gehad tijdens de besmettelijke periode.

Persoonlijke rust

"De besmette persoon heeft nadrukkelijk aangegeven in de anonimiteit te willen blijven en dat respecteren wij, want persoonlijke rust is heel belangrijk voor het herstel van het virus", zegt burgemeester Haverkamp.

Zij vervolgt: "We hebben veel vertrouwen in de GGD. Het is een geruststellende gedachte dat de gebruikelijke onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd en de gezondheid van de inwoner goed wordt gemonitord. De persoon is sinds de besmetting thuisgebleven, waardoor kans op verspreiding is verkleind."