OM: Hengelose drugslabverdachte werd ingelijfd door 'de man uit het zuiden'

De Hengeloër die vorig jaar zomer werd opgepakt in een drugslab in Brabant is ingelijfd door de schoonzoon van No Surrender- leider Klaas Otto. Dat blijkt uit het onderzoeksdossier met de naam 'Kandinsky'. Die schoonzoon zou hem 3000 euro hebben betaald en daarna speelde hij een grote rol binnen de organisatie, aldus de recherche. In totaal zijn er zestien vermeende bendeleden opgepakt.

De Hengeloer wordt verweten dat hij betrokken was bij een drugslab in het Brabantse plaatsje Esch. Hij zou het lab zelf gerund hebben, maar ook twee jonge twintigers hebben geïnstrueerd. Daarnaast was hij ook betrokken bij een opslagplaats in het Zeeuwse plaatsje Rilland, zegt het opsporingsapparaat.

In Rilland werden verschillende ketels en vervuilde vaten en jerrycans gevonden. Ook werd er drugs gevonden. Op de telefoon van de Hengeloër stonden foto's van ketels, die exact hetzelfde zijn als die in de opslagplaats werden gevonden. Ook is hij er volgens track&trace gegevens van zijn auto geweest.

Geldgebrek

De Hengeloër huurde in Esch een fraaie rietgekapte villa. In de kelder draaide een drugslab waar speed werd gemaakt. Hij zegt dat hij daartoe gedwongen was, maar volgens het OM heeft hij vooral gehandeld uit geldgebrek.

Uit opgenomen gesprekken blijkt namelijk dat de Hengeloër geld nodig had. Hij zou niet eens een cadeau kunnen kopen voor zijn jarige zoon. Van de schoonzoon van No- Surrender oprichter Klaas Otto zou hij vervolgens 3000 euro hebben gekregen. Vervolgens werd er een lab in de kelder gebouwd, aldus het OM.

In het drugslab werd de drug speed gemaakt. Er werd 75 liter basisolie gevonden. Ook werden er duizenden liters drugsafval gevonden in schuren bij de villa.

Nieuweling

De schoonzoon van motorclubleider Otto, Paul genaamd, zou tegen een kameraad hebben gezegd dat hij een nieuweling had ingelijfd voor 3000 euro. Feit is dat er op die dag inderdaad 3000 euro gestort is op de rekening van de 50- jarige Hengeloër.

De Tukker is vervolgens geregeld in de buurt van die Paul gezien, wandelend in een bos aan de Bemmelerberg in Bergen op Zoom. Volgens de recherche waren dat een soort "functioneringsgesprekken".

Ook werd hij door de politie gadegeslagen terwijl hij twee jonge twintigers instructies gaf over het drugslab, blijkt uit het dossier.

Verder belde hij vaak zijn Hongaarse vriendin, maar dan nam vaak één van de twintigers op. In een ander opgenomen gesprek vroeg hij aan zijn vriendin: "Waar zijn de jongens?" Antwoord: "In de kelder." In die kelder werd later het drugslab gevonden.

Criminele organisatie

Tot nu toe werd de Hengeloër alleen verdacht van betrokkenheid bij het drugslab in Esch, maar nu komt de opslagplaats in Rilland er ook bij. Daarnaast speelde hij volgens het OM een niet onbelangrijke rol in de criminele organisatie die onder leiding zou staan van Paul, de schoonzoon van Klaas Otto.

Paul staat bij getuigen ook wel bekend als 'de man uit het zuiden'. Uit criminele informatie blijkt dat hij de financiële man zou zijn achter het drugslab in Esch, de opslagplaats in Rilland, maar ook een lab in België waar drie jongens de dood hebben gevonden. Ze zijn overleden na het inademen van giftige stoffen. Ook wordt Paul verdacht van langdurig witwassen.

De grote man

"Paul is de grote man van de organisatie", zegt het OM. "Hij vervangt de poppetjes als die zijn uitgevallen, omdat ze bijvoorbeeld zijn aangehouden. Hij zorgt voor de grondstoffen, doet betalingen, huurt auto's en levert encrypted telefoons."

Enkele van die telefoons zijn gevonden in de villa in Esch. Daar lagen 3 van dergelijke cryptotelefoons en 14 andere mobieltjes.

Dwang

De Hengeloër zegt zelf gehandeld te hebben onder dwang. Op zijn telefoon werden berichten aangetroffen waaruit dat zou blijken. Zo schreef een tot nu toe onbekend persoon aan de Hengeloër: 'De oplossing is dat ik wat ga maken in je huis, totdat je hebt terugbetaald.' Medeverdachten zouden over hem hebben gezegd: "Misschien hangt 'ie al wel in de kelder, laat maar lekker, dan brengen we dat volgende maand wel naar buiten."

De vriendin van de Hengeloër, een Hongaarse, is ook verdachte. Beide zijn inmiddels op vrije voeten. Waar de Hengeloër nu is, wil zijn advocaat uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen.