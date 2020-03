MinusPlus biedt werkgevers hulp bij schulden van hun personeel

'Piet' (zijn echte naam is bij de redactie bekend) maakte het mee. De vrachtwagenchauffeur raakte na zijn echtscheiding in de financiële problemen. "Ik moest weer een huisje inrichten. En er was nog een restschuld. De ene maand met de andere is het loon verschillend en je rekent er wel op, en dan valt het weer vijfhonderd euro tegen... en dan kom je in de problemen. Ik zat goed in de schulden, ja."

Loonbeslag

De financiële problemen liepen zo hoog op, dat er beslag op zijn loon werd gelegd. In eerste instantie schrok Piet, want nu wist iedereen op kantoor ervan. Maar achteraf is hij er blij om. Want zijn werkgever, Dasko, schakelde MinusPlus in. Het adviesbureau, een initiatief van de Almelose Sharita Nandpersad, is gespecialiseerd in schuldhulpverlening bij mensen in loondienst.

Nandpersad: "Werkgevers zetten tegenwoordig in op duurzame inzetbaarheid van hun personeel en kijken daarbij naar een gezonde werkomgeving, stoppen met roken en dat soort dingen. Daarnaast is er schaarste op de arbeidsmarkt en willen bedrijven goed personeel graag binnenboord houden."

tekst gaat verder onder foto

werknemer 'Piet' (Foto: eigen foto rtvoost)

"Je denkt er constant over na"

Werknemers met schulden zijn vaak met de gedachten ergens anders. Ze nemen de telefoon niet meer op of bellen juist heel veel privé. Dat komt het werk niet ten goede. Piet herkent dat: "Je denkt er constant over na. Hoe kom ik eruit? Vooral als je stilstaat onderweg en's avonds".

Steeds meer werknemers in de schulden

Het aantal werknemers met financiële zorgen is sinds 2012 gestegen, zegt Nandpersad. Werkgevers weten daar geen raad mee. "Steeds meer mensen vragen een voorschot op hun loon of vakantiegeld en steeds vaker wordt er loonbeslag gelegd". Voor Nandpersad, die ervaring opbouwde in de reguliere schuldhulpverlening, een reden om haar adviesbureau op te starten. "Want we hebben laten zien dat een werknemer met problemen veel geld kost.

tekst gaat verder onder foto

Sharita Nandpersad (Foto: eigen foto rtvoost)

Werknemers met problemen kosten geld

Als een werkgever door een deurwaarder wordt benaderd wegens loonbeslag, gaat daar veel tijd in zitten voor dat bedrijf, zegt Nandpersad, "helemaal als steeds meer schuldeisers zich melden." Bovendien wordt er tegen de regels vaak teveel beslag gelegd, zodat er te weinig overblijft om van te leven. In de zes jaar dat MinusPlus bestaat, heeft Nandpersad het klappen van de zweep leren kennen.

Piet: "Ze weet de weg bij deurwaarders en bij de belastingdienst. Als je daar zelf heen belt, zeggen ze, je betaalt het maar, maar zij weet te zo te regelen dat je er met een jaar uit bent." Maar, voegt hij er aan toe, Nandpersad was ook streng naar hem toe.

tekst gaat verder onder foto

MinusPlus (Foto: eigen foto rtvoost)

Taboe

Dasko ziet veel voordelen inde samenwerking. HR-manager Esther Huls: "Op zich hebben we niets te maken met wat een werkgever privé doet, dat hij schulden heeft en hij zijn geld uitgeeft. We merken dat er toch een taboe op zit. Op het moment dat MinusPlus alles regelt, merken we dat de werknemer zich meer vrij durft te geven. En MinusPlus heeft alle expertise in huis om de juiste wegen te bewandelen."

Maak het bespreekbaar

Piet is inmiddels schuldenvrij. 'Ik houd zelfs geld over", zegt hij. Sharita Nandpersad heeft nog wel een advies voor werkgevers: maak financiële problemen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij live-events: "een huwelijk of geboorte, of als iemand gaat scheiden, dat zijn inkoppertjes om een link te leggen naar het financiële gedeelte. Dus niet alleen bij het jaarlijkse functioneringsgesprek."