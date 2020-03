Vanavond supermaan en die is in het oosten van Nederland het best te zien

De maan staat vanavond iets dichter bij de aarde dan normaal. Omdat het ook nog eens volle maan is, heet dit fenomeen supermaan. Dit is het beste te zien tussen kwart over zes en acht uur vanavond.

Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Vanavond staat de maan op een afstand van 'slechts' 357.000 kilometer. Daardoor is de maan een stukje groter en vooral ook feller.

Of de supermaan te zien is, is nog maar de vraag. De bewolking kan namelijk roet in het eten gooien. Waarschijnlijk is de maan aan het begin van de avond in het oosten van het land het beste te zien. Als de zon net onder is, is de maan enorm.

Vier keer

De liefhebbers kunnen hun lol op dit jaar. Maar liefst vier keer is er dit jaar een supermaan te zien. De eerste keer was in februari, maar toen was het fenomeen niet of nauwelijks zichtbaar door storm Ciara.

Zie jij vanavond een mooie supermaan? Maak dan een foto en stuur die naar nieuws@rtvoost.nl.