Beschuit met muisjes: op kraamvisite bij kalfje V1 in Deventer

Boer Arnold stond gisteren om vijf uur 's ochtends op om alvast wat werk te verzetten voordat hij twee uur later de boerderij moest verlaten. "Dit gebeurt net op zo'n dag dat het niet goed uitkomt en we op tijd weg moesten, maar we hebben het opgelost."

'Hoe zullen we hem noemen?'

Lang hoefde Arnold niet na te denken over de naam voor het pasgeboren kalfje. "Ik zei tegen mijn zoon: ze zijn bezig met de ontmanteling van die V1-bom en we hebben zelf een kalf ontmanteld, dus we noemen hem V1. Zo is het gegaan", vertelt de boer trots.

Het was een zware bevalling en het dier had daardoor moeite om op eigen pootjes te staan, maar inmiddels gaat dat een stuk beter. In deze video is de pasgeboren V1 te bewonderen: