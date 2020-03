Minister Wiebes over Sanderink: 'Ik zie geen problemen bij Centric of Strukton'

Minister Wiebes van Financiën brandt zich de vingers niet aan 'de problemen' bij IT-dienstverlener Centric. In antwoord op kamervragen van CDA kamerlid Pieter Omtzigt laat hij zich niet verleiden om een kwaad woord te zeggen over de eigenzinnige Twentse multimiljonair Gerard Sanderink of diens geliefde, 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek.

CDA kamerlid Pieter Omtzigt heeft kamervragen gesteld waaruit duidelijk wordt dat hij zich zorgen maakt over de invloed van 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek op IT-dienstverlener Centric.

Centric is eigendom van Gerard Sanderink, de steenrijke, eigenzinnige Twentse zakenman die, sinds hij met Van Rijbroek omgaat, de volledige bedrijfstop van Centric heeft zien opstappen. Want zijn voormalige partner, zo bleek meermalen tijdens rechtszaken, weigerde de invloed van Van Rijbroek te accepteren in Centric.

Omtzigt: 'Is Van Rijbroek een risico voor de overheid?'

Omtzigt vroeg de minister van Financiën onder meer of de aanwezigheid van Van Rijbroek geen risico is voor overheden en financiële instellingen. Omtzigt: "Hebben de problemen binnen Centric nog gevolgen voor de dienstverlening aan en de ICT-beveiliging van Nederlandse overheden of belangrijke instellingen zoals De Nederlandsche Bank en de Bank Nederlandse Gemeenten?"

Wiebes: 'Geen gevolgen voor dienstverlening'

Wiebes antwoord hierop: "De interne ontwikkelingen bij Centric hebben vooralsnog geen gevolgen voor de dienstverlening door Centric aan de overheden en banken die u noemt". Sterker nog, als het gaat over de dienstverlening aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zegt Wiebes over de dienstverlening van Centric aan de BNG dat de "overeengekomen kwaliteit onveranderd op een goed niveau ligt".

Sanderink en Van Rijbroek bestookten top ministerie met mails

Ook in antwoord op vragen over het toezicht op bouwbedrijf Strukton, dat valt onder het beursgenoteerde Oranjewoud, antwoordt Wiebes in algemeenheden. Sanderink is er nog steeds van overtuigd dat zijn ex, Brigitte van Egten, verantwoordelijk is voor de FIOD-inval (15 februari 2019) bij Strukton. Sanderink was daarover zo boos dat hij de top van het ministerie bestookte met e-mails. Mails die volgens onderzoek afkomstig zijn van Rian van Rijbroek. Omtzigt stelde daar ook een vraag over.

Volledige top ministerie ontving mails van Sanderink/Van Rijbroek

Maar Wiebes kijkt wel uit in zijn antwoord om daar een mening over te geven. Hij antwoordt droogjes: "Door de algemeen directeur FIOD zijn e-mails ontvangen van de president-bestuurder/algemeen directeur van het bedrijf, (met in cc: de Minister van Financiën, Staatssecretaris van Financiën, Secretaris-generaal MinFin, Directeur-generaal Belastingdienst, Minister van BZK, Staatssecretaris van BZK, Secretaris-generaal BZK, Minister van JenV, College van procureurs-generaal, Secretaris-generaal MinIenW)."